HP batte stime fatturato, ma utili deludono. Titolo -3% nell'afterhours

24 agosto 2017

Il colosso produttore di computer e stampanti HP (Hewlett-Packard) ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre dell'anno con utili netti in calo a $696 milioni, o 41 centesimi per azione, rispetto ai $783 milioni, o 45 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.Escludendo le voci di bilancio straordinarie, l'utile per azione è stato di 43 centesimi per azione, in lieve rialzo rispetto ai 42 centesimi attesi dal consensus.Il titolo HP ha ceduto più del 3% nelle contrattazioni afterhours, a $18,21.Le vendite hanno battuto le attese. Il fatturato è salito del 10% a $13,1 miliardi dagli $11,89 miliardi dello stesso periodo dell'anno precdente, e meglio dei $12,3 miliardi attesi dagli analisti.Il titolo HP ha sovraperformato l'azionario Usa, salendo dall'inizio dell'anno del 28,7%, a fronte del +7,8% dello S&P 500.