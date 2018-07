Guerra commerciale, stop Cina a vendite Micron. Titolo -5% zavorra hi-tech e Nasdaq (-0,86%)

Laura Naka Antonelli 4 luglio 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Effetto Micron Technology sul Nasdaq. Il sell off è scattato sul titolo e sui tecnologici dopo la decisione di un tribunale cinese di vietare temporaneamente le vendite di chip dell'azienda americana, probabilmente come ritorsione successiva all'attacco di Donald Trump contro China Mobile.L'amministrazione Usa ha reso noto infatti che impedirà al gigante delle tlc China Mobile di entrare nel mercato americano, visto che il gruppo è controllato al 100% da Pechino.Il titolo Micron ha chiuso in calo del 5,5%, a $51,48, dopo aver testato un minimo intraday a $50,10.Il Nasdaq ha ceduto nella sessione della vigilia lo 0,86% a 7.502,67 punti. Ma i timori sull'escalation di una guerra commerciale non hanno risparmiato lo S&P 500 (-0,49%, a 2.713,22) e il Dow Jones (-0,54%, a 24.174,82 punti).