Guerra commerciale, Trump su Twitter: 'Con Cina o VERO ACCORDO o nessun accordo'

Laura Naka Antonelli 5 dicembre 2018 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Nuovo tweet del presidente Usa Donald Trump sui rapporti commerciali con la Cina, dopo la tregua sui dazi di 90 giorni concordata con la controparte, in occasione della riunione del G20 di Buenos Aires. Trump ha scritto che, "o raggiungeremo con la Cina UN VERO ACCORDO, oppure non ci sarà proprio nessun accordo. In quest'ultimo caso - continua il post su Twitter - imporremo importanti dazi contro i prodotti cinesi che arrivano negli Stati Uniti. Alla fine, credo che l'accordo ci sarà - o ora oppure in futuro...".In un altro tweet Trump ha aggiunto: "la Cina non vuole le tariffe!"