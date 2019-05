Guerra commerciale, Trump su Twitter: 'Cina sta cercando di prendere tempo per accordo con Democratici'

Laura Naka Antonelli 8 maggio 2019 - 16:59

Finanza.com

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato l'ennesimo post su Twitter, confermando che il vicepremier cinese Liu He si sta recando a Washington "per fare un accordo" sul commercio con gli Stati Uniti. Trump ha confermato anche che Pechino sta tentando di rinegoziare i termini contenuti nella bozza di un'intesa, e ha accusato pertanto la Cina di cercare di prendere tempo, nella speranza che i democratici vincano le elezioni presidenziali del 2020.Così il primo tweet:"La ragione per cui la Cina si è ritirata e sta cercando di rinegoziare l'accordo sul commercio è la SPERANZA sincera di poter 'trattare' con Joe Biden o con qualcuno dei democratici molto deboli, e dunque continuare a spennare gli Stati Uniti ($500 miliardi l'anno) nei prossimi anni".Trump ha scritto poi un altro tweet:"Immaginate un po'..questa cosa non accadrà! La Cina ci ha appena informati che il (vicepremier) sta venendo negli Usa per concludere un accordo. Vedremo, ma sono molto contento dei dazi da più di $100 miliardi l'anno che finiscono nelle casse americane...una cosa grande per noi, non per la Cina!".Oltre ai tweet di Trump arriva intanto la notizia secondo cui l'ufficio US Trade Representative avrebbe diramato una proposta per concretizzare quanto il presidente americano ha minacciato di fare domenica scorsa, ovvero alzare i dazi su $200 miliardi di prodotti cinesi dal 10 al 25%.Il documento, firmato da Joseph Barloon, Consigliere generale dell'agenzia del commercio, rende noto che i dazi saliranno dal 10% al 25%, dopo la mezzanotte della giornata di giovedì.