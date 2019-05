Guerra commerciale, Trump: 'è stata Cina a rompere accordo, la pagheranno'

Laura Naka Antonelli 9 maggio 2019 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Azionario globale ancora ostaggio delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping. Trump, pronto ad alzare i dazi su $200 miliardi di prodotti cinesi nella giornata di domani, portandoli dal 10% al 25%, ha tuonato contro la Cina, affermando che è stata Pechino a rompere l'accordo che era stato raggiunto dalle controparti in via preliminare."Vedete le tariffe che stiamo per lanciare? E' perché non hanno rispettato l'accordo. Hanno rotto l'accordo - ha detto il presidente - Dunque ora stanno arrivando qui, il vicepremier (Liu He) sta arrivando..ma hanno rotto l'accordo. E non possono farlo, per cui la pagheranno".Gli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente, "non si arrenderanno fino a quando la Cina smetterà di prendere in giro i nostri lavoratori e rubare i nostri posti di lavoro".Parlando in Florida, Trump ha detto anche che per gli Usa "le cose andranno bene anche se non ci sarà un accordo e se la guerra commerciale continuerà"."Se non ci sarà un accordo, non ci sarà nulla di male a incassare più di $100 miliardi l'anno, $100 miliardi che non ci sono mai stati prima", ha detto il presidente americano.