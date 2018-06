Guerra commerciale, Navarro smentisce Mnuchin. Su -500 punti Dow Jones: 'mercati esagerati'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca, ha smentito le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società che sia partecipata da un gruppo cinese per almeno il 25%. Restrizioni che, secondo le fonti, impedirebbero a tali società di acquistare asset "tecnologici importanti a uso industriale".Nel commentare la reazione dei mercati, che hanno visto ieri a un certo punto il Dow Jones bruciare quasi 500 punti, Navarro ha affermato che la loro reazione è stata ampiamente esagerata."La politica commerciale di Trump è un incredibile successo per questo paese e per questo mercato. E' molto bullish".Navarro ha praticamente smentito anche quanto detto in precedenza dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin che, in un tweet, ha affermato che l'amministrazione Trump non si limiterà a colpire soltanto la Cina con le sue restrizioni commerciali, ma su tutti i paesi.