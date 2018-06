Guerra commerciale, Moody's: rischi volatilità mercati finanziari da tensioni Usa-Cina

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

L'escalation delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina - con i primi che hanno imposto venerdì scorso dazi doganali per $50 miliardi contro i prodotti cinesi -hanno portato Moody's ad avvertire che la guerra commerciale in atto si tradurrà probabilmente in una maggiore volatilità sui mercati finanziari.Moody's ha fatto notare anche che alcuni settori Usa, come quelli aerospaziale e agricolo, sono particolarmente "vulnerabili a ritorsioni della Cina".Saranno soprattutto i semi di soia Usa a soffrire maggiormente, secondo l'agenzia di rating, la ritorsione di Pechino contro i prodotti Usa.