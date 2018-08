Guerra commerciale, Cina avverte: "Apple condivida i suoi guadagni"

Alessandra Caparello 7 agosto 2018 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Apple vittima illustre della guerra commerciale in corso tra la Cina e gli USA. A dirlo il governo di Pechino dalle pagine del People’s Daily in cui ha fatto capire che siccome il colosso di Cupertino ha potuto beneficiare di un basso costo della manodopera cinese ora deve condividere i suoi guadagni con la popolazione cinese. altrimenti rischia di essere oggetto di "rabbia e di un sentimento nazionalista"."Dato il successo incredibile raggiunto nel mercato cinese potrebbe alimentare un sentimento nazionalista se le misure protezionistiche adottate recentemente dal presidente americano Donald Trump colpiranno duramente le aziende cinesi", si legge sul giornale che continua, "La Cina è di gran lunga il mercato estero più importante per l'americana Apple, lasciandola esposta alla rabbia e al sentimento nazionalista che il popolo cinese potrebbe sviluppare nei suoi confronti".Il quotidiano poi precisa: "La Cina non vuole chiudere le sue porte ad Apple nonostante il conflitto commerciale ma se l'azienda americana vuole guadagnare bene in Cina, deve distribuire quanto guadagna alla popolazione cinese".