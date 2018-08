Guerra commerciale, Cina: 'dobbiamo rispondere a dazi per difendere nostra dignità'

Laura Naka Antonelli 3 agosto 2018 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Novità dal fronte della guerra commerciale Cina-Usa. "La Cina è del tutto pronta e dovrà rispondere (alle tariffe) per difendere la dignità della nazione e gli interessi della sua gente". Così si legge in una nota del ministero del Commercio cinese, riportata dal sito Cnbc. La minaccia è arrivata dopo che il presidente Usa Donald Trump ha dato istruzioni allo US Trade Representative per considerare l'aumento dei dazi doganali su prodotti cinesi importati, per un valore di $200 miliardi. L'aumento dei dazi proposto è dal 10% al 25%.