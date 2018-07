Groupon alla ricerca di un acquirente, titolo in evidenza

Luca Fiore 9 luglio 2018 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

+5,6% a Wall Street per Groupon che sale a 4,6 dollari. Il titolo GRPN nel corso della seduta si è spinto fino a 4,96 dollari (+13,7%) in scia dell’indiscrezione, riportata da Recode, secondo cui la società di Chicago famosa per i suoi coupon sarebbe alla ricerca di un compratore. Stando ai rumor, sarebbero numerose le società contattate e due di queste avrebbero manifestato un certo interesse. Secondo i dati raccolti da FactSet, la valutazione media sul titolo è “hold” con prezzo obiettivo medio di 5,54 dollari.