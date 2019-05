Google cresce meno, fatturato delude, forte calo paid click. Titolo -7%, in fumo $60 mld

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2019 - 07:33

Titolo Alphabet in forte calo nelle contrattazioni dell'afterhours, dopo la pubblicazione di un bilancio che ha messo in evidenza un fatturato peggiore delle attese.Le quotazioni della holding di cui fa parte Google sono scese di ben il 7%, mandando in fumo una capitalizzazione di mercato superiore a $60 miliardi.L'utile per azione di Aplhabet si è attestato a $11,90 (escluse le voci straordinarie di bilancio), rispetto ai $10,61 attesi dagli analisti che hanno partecipato al sondaggio di Refinitiv. Il fatturato è stato di $36,34 miliardi, peggio dei $37,33 miliardi attesi; i costi di acquisizione del traffico sono ammontati a $6,86 miliardi, contro i $7,26 miliardi previsti.In generale, gli utili del colosso di Mountain View sono scesi nel primo trimestre dell'anno del 2019 del 29% a 6,7 miliardi di dollari, a causa anche della pesante multa che è stata comminata dall'Ue sul colosso.Google sta assistendo indubbiamente a un deterioramento della sua crescita, dopo una espansione che è avvenuta negli anni precedenti a un tasso pari o superiore al 20%. Il fatturato, per esempio, è salito del 17%, contro la crescita al tasso +28% dell'anno precedente, mentre le vendite pubblicitarie hanno fatto +15%, rispetto a +24% dell'anno scorso.I paid click sulle property del gruppo sono aumentati inoltre solo del 39% su base annua, in forte indebolimento rispetto al +66% del quarto trimestre e +62% del terzo trimestre.