Google (Alphabet): Antitrust Ue potrebbe annunciare domani sanzione da oltre 1 mld

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

L'antitrust europeo potrebbe annunciare domani la sanzione da oltre 1 miliardo di euro contro Google. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier, dopo l'indiscrezione del Financial Times di metà giugno. La Commissione europea, che indaga da sette anni su Google per possibili violazioni delle regole antitrust europee in diversi ambiti, potrebbe annunciare la multa e richiedere cambiamenti nelle pratiche commerciali del colosso di Mountain View, con l'accusa di aver manipolato le ricerche internet a favore dei suoi servizi Google Shopping.