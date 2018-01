Goldman Sachs spiazza tutti: prima perdita trimestrale in sei anni, per riforma Trump e crollo trading

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha riportato la prima perdita su base trimestrale in sei anni, pari a $1,93 miliardi, su un fatturato di $7,83 miliardi.A pesare sul risultato di bilancio è stata sia la debolezza della divisione di trading che un onere di ben $4,4 miliardi legato alla riforma fiscale di Trump, che ha praticamente azzerato i profitti del colosso bancario.Esclusi gli oneri, gli utili di Goldman Sachs si sono attestati a $5,68 per azione, al di sopra dei $4,91 per azione atteso dagli analisti.Anche il fatturato è stato superiore alle attese, che erano pari a $7,61 miliardi.Focus sul crollo del fatturato della divisione di trading di reddito fisso, forex e commodities, sceso del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.