Goldman Sachs: attesa in settimana nomina nuovo a.d., Solomon al posto di Blankfein (NYT)

Daniela La Cava 16 luglio 2018 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs potrebbe annunciare già questa settimana il nome del nuovo amministratore delegato. Secondo quanto anticipato da "New York Times", che cita fonti anonime, il presidente David Solomon potrebbe prendere il posto di Lloyd C. Blankfein, uno più potenti manager a Wall Street, quale nuovo ceo del colosso bancario americano. Per il quotidiano statunitense Solomon, 56 anni, è stato considerato l'erede di Blankfein da quando è stato nominato presidente unico del gruppo a marzo. Ma un annuncio formale non era previsto fino all'autunno.