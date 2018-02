Giovedì nero per Wall Street, -4,15% il Dow Jones

Titta Ferraro 8 febbraio 2018 - 22:52

Chiusura shock per Wall Street che bissa i forti ribassi di inizio settimana. Il mercato guarda con sempre maggiore preoccupazione al rischio che l’aumento dei tassi di interesse possa impattare negativamente sulla crescita economica. Rischio tassi che si è acuito nella giornata odierna con le parole della Bank of England che ha avvertito come i tassi di interesse nel Regno Unito potrebbero aumentare prima del previsto.In chiusura il Dow Jones ha ceduto oltre mille punti scendendo a 23.860,46 (-4,15%). Ribassi vicini al 4% anche per lo S&P 500 (-3,75%) e il Nasdaq Composite (-3,9%). Negli ultimi 9 giorni lo S&P 500 ha spazzato via quasi il 9% del sui valore.