General Motors: outlook 2017 sopra le stime, rally del titolo

Luca Fiore 10 gennaio 2017 - 19:55

MILANO (Finanza.com)

+4,8% a Wall Street per il titolo General Motors a seguito della presentazione dei target 2017. Nell’esercizio corrente la casa automobilistica di Detroit ha detto di attendersi un utile per azione in versione “adjusted”, depurato cioè delle componenti straordinarie, di 6-6,5 dollari. Il dato è decisamente maggiore del consenso FactSet, fermo a 5,71 dollari. Inoltre, la società ha annunciato un potenziamento del piano di buyback di 5 miliardi a 14 miliardi di dollari.