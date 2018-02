General Mills: titolo in rosso nel pre-mercato dopo acquisizione di Blue Buffalo

Luca Fiore 23 febbraio 2018 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Atteso un avvio di seduta in pesante territorio negativo per General Mills, in rosso del 4,64% nel pre-mercato di Wall Street. Il colosso alimentare di Minneapolis ha annunciato di aver acquisito Blue Buffalo, che si occupa di cibo per animali domestici, per 40 dollari per azione, pari a un controvalore di circa 8 miliardi di dollari.Il prezzo pagato include un premio di oltre 17 punti percentuali rispetto alla chiusura di ieri. Prima dell’avvio degli scambi BUFF segna un +16,68%.