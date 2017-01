General Electric: vinto contratto da 1,4 mld dollari in Iraq

Valeria Panigada 18 gennaio 2017 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

General Electric (GE) ha vinto un contratto da 1,4 miliardi di dollari in Iraq per la fornitura di energia elettrica. Nello specifico, il contratto siglato con il Ministero dell'Elettricità iracheno prevede la costruzione di centrali elettriche nel Paese, assicurando anche servizi di manutenzione e aggiornamento tecnologico. L'azione GE non reagisce alla notizia: nei primi minuti di contrattazione a Wall Street il titolo segna un -0,08%.