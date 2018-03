General Electric: titolo sotto quota 13 dollari, minimi dal 2009

Luca Fiore 26 marzo 2018 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

In avvio di settimana, l’unico segno meno sul Dow Jones, che in questo momento segna un rialzo dell’1,2%, è quello di General Electric. Alla terza seduta consecutiva in territorio negativo, l’azione del conglomerato di Boston si è spinta sotto quota 13 dollari per la prima volta dal luglio del 2009 (12,8$ in questo momento, -1,8%).In 10 sedute, GE è scesa in 8 occasioni portando il saldo da inizio anno al -26% in scia di un outlook valutato debole, di un dividendo dimezzato e di indagini da parte della Securities and Exchange Commission relative la contabilizzazione delle riserve assicurative e le metodologie utilizzate per il calcolo dei ricavi per alcuni contratti.