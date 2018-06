General Electric: in arrivo spin-off dell’health-care e la separazione di Baker Hughes

Luca Fiore 26 giugno 2018 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Rally nel pre-mercato di Wall Street per il titolo General Electric, in rialzo del 4,8% dopo le indiscrezioni sullo spin-off della divisione “health-care” e della separazione dalla compagnia di servizi petroliferi Baker Hughes. L’health-care di GE nel 2017 ha registrato ricavi per oltre 19 miliardi mentre l’unità di GE che si occupa di petrolio e gas ha visto il giro d’affari superare i 17 miliardi di dollari.La notizia segue l’annuncio della vendita della divisione che si occupa di motori industriali al private equity Advent International per 3,25 miliardi di dollari. GE punta a ridurre il debito di 25 miliardi di dollari entro il 2020.