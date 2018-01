Gartner: vendite globali semiconduttori attese in crescita del 7,5% nel 2018

Daniela La Cava 15 gennaio 2018 - 11:17

Levendite globali di semiconduttori dovrebbero raggiungere quota 451 miliardi di dollari nel 2018, registrando una crescita del 7,5% rispetto ai 419 miliardi registrati nel 2017. Questa la nuova previsione elaborata dalla società di ricerca Gartner che in un primo momento aveva stimato un rialzo del giro d'affari globale dei semiconduttori pari al 4 per cento. "Le favorevoli condizioni di mercato per i settori delle memorie che hanno guadagnato slancio nella seconda metà del 2016 e hanno prevalso fino al 2017, sembrano destinate a continuare nel 2018, fornendo un significativo incremento dei ricavi dei semiconduttori", ha affermato Ben Lee, analista di Gartner.