Gartner: la spesa IT globale è cresciuta dell'1,1 per cento nel 2019

17 aprile 2019

Secondo le ultime previsioni di Gartner, Inc., la spesa IT a livello mondiale dovrebbe ammontare a 3,79 trilioni di dollari nel 2019, con un aumento dell'1,1% rispetto al 2018 ma al ribasso rispetto al trimestre precedente. "I venti contrari sulle valute, alimentati dal rafforzamento del dollaro USA, ci hanno indotto a rivedere le nostre previsioni di spesa IT per il 2019 verso il basso rispetto al trimestre precedente", ha dichiarato John-David Lovelock, vicepresidente di Gartner. "Per tutto il resto del 2019, il dollaro USA dovrebbe seguire un trend più forte, pur sopportando un'enorme volatilità a causa dell'incertezza del contesto economico e politico e delle guerre commerciali. Il segmento dei sistemi per data center subirà il calo maggiore nel 2019, con una flessione del 2,8% e ciò è dovuto principalmente al previsto calo dei prezzi medi di vendita (ASP) nel mercato dei server.