G7, rabbia Trump manda tutto all'aria, Navarro: posto all'inferno per Trudeau

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

"C'è un posto speciale all'inferno per ogni leader straniero che usi la diplomazia in malafede con il presidente Donald J. Trump e poi cerchi di colpirlo alle spalle". Così il consulente al Commercio della Casa Bianca Peter Navarro, commentando l'attacco di Trump contro il primo ministro canadese Justin Trudeau.La rabbia di Trump, che ha definito Trudeau "debole e disonesto", ha mandato all'aria i progressi compiuti in occasione della riunione del G7, in Quebec. Trump ha infatti ordinato ai suoi di togliere la firma Usa dal comunicato finale dei leader del G7.