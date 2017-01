Futures Us cambiano rotta dopo dati sul mercato del lavoro: apertura Wall Street attesa positiva

Alessio Trappolini 6 gennaio 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Quando manca poco meno di mezz’ora all’apertura di Wall Street i futures sui tre principali indici statunitensi cambiano rotta e si portano in territorio positivo. I dati sul mercato del lavoro hanno messo in luce la creazione di 156 mila posti di lavoro a dicembre; inoltre le retribuzioni orarie sono cresciute del +2,9% aggiornando livello più elevato dal giugno 2009. In questo quadro il future sul Nasdaq è schizzato del +0,13%, quello sull’S&P avanza dello 0,11% e quello su Dow Jones Industrial più indietro al +0,07 per cento.