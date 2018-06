Forum banche centrali, Powell da Sintra: solidi i presupposti per altri rialzi graduali tassi

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2018 - 16:13

Rimangono solidi i presupposti che avallano ulteriori rialzi dei tassi, in modo graduale, da parte della Federal Reserve. Lo ha detto Jerome Powell, numero uno della banca centrale Usa, parlando da Sintra, in Portogallo, dove è in corso il forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce.Powell ha detto anche che "l'economia Usa sta performando molto bene", che "è probabile che il mercato del lavoro si rafforzi ancora di più" e che "gli stimoli fiscali (lanciati da Trump) dovrebbero continuare a sostenere la domanda nei prossimi anni".Riferendosi alla necessità di continuare nel percorso graduale delle strette monetarie, il numero uno della Fed ha citato l'inflazione, che non mostra ancora di essersi avvicinata al target stabilito del 2% in modo sostenuto.