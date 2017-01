Ford: cancellato progetto per impianto in Messico, titolo positivo

Luca Fiore 3 gennaio 2017 - 18:31

MILANO (Finanza.com)

+3,17% a Wall Street per il titolo Ford che si porta a 12,52 dollari. La casa di Dearborn ha annunciato la cancellazione del progetto da 1,6 miliardi di dollari per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo in Messico.



La decisione è stata presa a seguito delle critiche rivolte al programma dal neo-presidente Donald Trump. Parte degli 1,6 miliardi risparmiati saranno investiti in uno stabilimento statunitense.