Ford accelera sull'elettrico, accordo con la cinese Zotye Auto

Titta Ferraro 22 agosto 2017 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Ford ha firmato un Memorandum of Understanding con Anhui Zotye Automobile Co, principale produttore di veicoli elettrici in Cina. Il colosso auto Usa mira a creare una joint venture con Anhui Zotye Automobile per costruire veicoli elettrici destinati al mercato cinese sotto un nuovo marchio, sfruttando un boom della vendita di tali veicoli.La Cina è il mercato a più rapida crescita al mondo per i nuovi veicoli elettrici. Ford prevede che tale mercato in Cina cresca a sei milioni di unità l'anno entro il 2025, di cui circa 4 milioni di veicoli saranno totalmente elettrici.