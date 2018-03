Fonti: Apple produce propri schermi MicroLED. In calo titoli fornitori Samsung e LG Display

Laura Naka Antonelli 19 marzo 2018 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

I titoli di diversi fornitori di Apple sono in ribasso in Asia, dopo la diffusione di alcune indiscrezioni di Bloomberg, secondo cui il colosso dell'iPhone starebbe producendo esso stesso schermi per i propri prodotti.Si parla di una limitata quantità di schemi di prossima generazione MicroLED "a scopo di test", la cui produzione sarebbe stata avviata in una fabbrica vicina ai quartieri generali di Apple, in California.La notizia è scontata da Samsung Electronics, che produce gli schemi OLED per l'iPhone X e da LG Display.