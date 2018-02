Fondo LJM paga scommessa short su VIX, crolla -80% e chiude a nuovi investimenti

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2018 - 12:56

Oltre al fondo XIV ETN di Credit Suisse, per cui alla fine è stata decisa la liquidazione, altri fondi hanno pagato la strategia di essere short sul VIX, e dunque di shortare la volatilità.Tra questi anche il fondo LJM Preservation and Growth Fund, di LJM Partners, hedge fund con sede a Chicago e con asset per un valore di mezzo miliardo di dollari circa.Il valore del fondo in questione è capitolato dell'82% nella settimana terminata lo scorso 7 febbraio.Risultato: il fondo ha chiuso le porte a nuovi investimenti.