Fmi, Lagarde avverte su rischi economia Usa da guerra commerciale. Per ora stime Pil confermate

Laura Naka Antonelli 15 giugno 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito che la decisione del presidente americano Donald Trump di imporre nuovi dazi doganali minaccia il commercio globale e rischia di alimentare ritorsioni dai paesi colpiti dalle tariffe, oltre a danneggiare l'economia Usa."E' probabile che queste misure allontanino ulteriormente il mondo da un sistema commerciale aperto, giusto e basato sul rispetto delle regole, con effetti avversi sia per l'economia Usa che per i partner commerciali", si legge nella nota dell'istituzione di Washington."Non sottovalutiamo l'impatto economico" (dell'acuirsi delle tensioni) ha detto, stando a quanto riporta Reuters, il direttore dell'Fmi Christine Lagarde, preoccupata per il rischio di una guerra commerciale e per l'escalation di misure improntate al protezionismo.Detto questo, il Fondo Monetario Internazionale ha confermato le stime di crescita Usa per il 2018 e il 2019, rispettivamente al 2,9% e 2,7%, e dopo il +2,3% del 2017.