Finish Line: titolo crolla nel pre-mercato

Luca Fiore 29 agosto 2017 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Tonfo di oltre 26 punti percentuali nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Finish Line dopo il warning di ieri. La società di Indianapolis ha annunciato che l’utile per azione del terzo trimestre sarà inferiore alle stime e che, per l’intero esercizio, il risultato netto e il fatturato faranno segnare un calo. In scia anche Nike (-1,81%) e Foot Locker (-2,16%).