Federal Reserve: Dudley, outlook invariato nonostante recente sell-off di Wall Street

7 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

Le vendite che hanno colpito i mercati azionari nelle ultime sedute non sono state così violente da cambiare l’outlook sull’economia statunitense. È quanto ha dichiarato il n.1 della Federal Reserve Bank di New York, William Dudley.“Non si è trattato di un tonfo così grande”, ha detto Dudley facendo riferimento all’andamento di Wall Street. “Il mercato azionario ha registrato incrementi ragguardevoli nel corso di un periodo di tempo molto lungo con un volatilità estremamente bassa” e “il mio outlook non è cambiato solo perché le piazze finanziarie sono a un livello leggermente inferiore rispetto a qualche giorno fa”.