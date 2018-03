Fed: sondaggio Wsj, tassi visti al 2,25% a fine 2018

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

A meno di una settimana dalla riunione della Federal Reserve (Fed), in calendario il prossimo 20/21 marzo, gli economisti interpellati a marzo per un sondaggio del Wall Street Journal si attendono, in media, un costo del denaro a fine anno al 2,25%, in crescita rispetto al 2,21% di febbraio e al 2,17% del sondaggio di gennaio. Gli economisti, contattati tra il 9 e il 13 marzo, si attendono inoltre un'inflazione in crescita, attesa a un tasso annuo del 2,1% nel quarto trimestre del 2018.