Fed rimarrà cauta, nel 2017 solo due rialzi (analisti)

23 febbraio 2017

MILANO (Finanza.com)

Secondo un commento a firma David Basola, Responsabile per l'Italia di Mirabaud, la Federal Reserve effettuerà solo due rialzi dei tassi di interesse e non manifesterà una propensione verso una politica più restrittiva.

"Il fatto che il mercato stia prezzando una probabilità del 40% di un rialzo dei tassi a marzo, e del 60% per una mossa durante il meeting di maggio – che non prevede alcuna conferenza stampa e durante il quale non verranno pubblicate nuove previsioni economiche – ci sembra eccessivo".