Fed: "rimane saldamente in attesa per il momento" (analisti)

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

"Il messaggio generale della riunione di ieri della Federal Reserve è stato chiaro e semplice: rimane saldamente in attesa per il momento". È questo il commento di Anna Stupnytska, global economist di Fidelity International, all'indomani della riunione della banca centrale Usa."Con un occhio sempre attento alla riduzione dei tassi - prosegue l'esperta -, riteniamo che la Fed rimarrà probabilmente nella modalità 'wait and see' nel 2019. Oltre a ciò, la combinazione di condizioni finanziarie più semplici, il continuo irrigidimento del mercato del lavoro e un leggero miglioramento della crescita e dell'inflazione potrebbero richiedere un altro cambio di rotta, riportando la Fed sulla traiettoria di normalizzazione della politica nel 2020. Questo rimane il nostro scenario di base". I mercati, conclude l'esperta, potrebbero mostrarsi vulnerabili, considerate le condizioni attuali di nessuna variazione dei tassi di interesse.