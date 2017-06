Fed: per nuovo rialzo bisognerà ora attendere dicembre (analisti)

Daniela La Cava 15 giugno 2017 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dell'ultima ora da parte della Federal Reserve (Fed) che ha rivisto al rialzo il costo del denaro. Si tratta della seconda stretta del 2017 dopo l'azione dello scorso marzo.

"Essendo questo il secondo aumento dei tre o quattro previsti per il 2017, ci aspettiamo una pausa nei mesi estivi prima di un nuovo incremento. Infatti, il rallentamento dei dati relativi al mercato domestico e gli ulteriori ritardi dell’atteso allentamento della politica fiscale hanno contribuito alla decisione", ha commentato Antoine Lesné, responsabile Emea Etf strategy di Spdr ETFs (State Street Global Advisors). "Allo stesso tempo, la Banca Centrale Europea che resta molto accomodante e la politica del Regno Unito che, in un certo senso, sta nuovamente alimentando la volatilità, potrebbero portare la Fed a prendersi una pausa - ha aggiunto l'esperto -. Probabilmente per avere più chiarezza dovremmo aspettare la riduzione del bilancio della Fed entro settembre e un nuovo aumento dei tassi a dicembre, rispettando così la tradizione dopo quello a cui abbiamo assistito già nel 2015 e nel 2016".



Sul mercato valutario, a seguito della notizia, il dollaro potrebbe restare nei range attuali, offrendo un momento di tregua nella fase di politica monetaria restrittiva. "Questo potrebbe essere di supporto all'azionario statunitense, che recentemente ha registrato performance inferiori rispetto all'azionario europeo - ha osservato Antoine Lesné -. Molto probabilmente questo potrebbe essere un fattore positivo anche per gli asset in valuta locale dei mercati emergenti".