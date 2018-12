Fed alza tassi ma taglia outlook crescita Pil Usa 2018-2019

Laura Naka Antonelli 20 dicembre 2018 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Contestualmente al rialzo dei tassi al range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, la Federal Reserve ha abbassato le stime sulla crescita del Pil del 2018 e del 2019. Il Pil Usa ora è atteso in rialzo del 3% per l'intero 2018, inferiore dello 0,1% rispetto alla precedente previsione di settembre. Per il 2019, le previsioni sono state riviste al ribasso dello 0,2%, a un tasso di crescita del 2,3%La Fed ha però migliorato l'outlook di lungo termine, dall'1,8% stimato a settembre al tasso di crescita +1,9%.