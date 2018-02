Fed, Yellen: prezzi azioni Usa e immobili commerciali alti. Ecco cosa dovrebbero fare gli investitori

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Attenzione alle dichiarazioni rilasciate da Janet Yellen, ormai ex numero uno della Federal Reserve (il 3 gennaio la presidenza è passata in via ufficiale a Jerome Powell).Yellen ritiene che, in particolare, le valutazioni dell'immobiliare commerciale e delle azioni Usa siano elevate.Tuttavia, aggiunge nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di CBS "Sunday Morning" registrata venerdì scorso 2 febbraio poco prima di lasciare le redini della Banca centrale Usa, a suo avviso non si può parlare ancora di bolla."Beh, non voglio dire che (i prezzi) siano troppo alti. Voglio dire che sono alti - ha precisato - I ratio prezzi-utili sono vicini alla parte alta dei loro range storici".Cosa dovrebbero fare, in questa situazione, gli investitori?"Dovrebbero essere attenti e diversificare gli investimenti. Quello che notiamo è una probabile resilienza dell'economia e del sistema finanziario..A tal proposito, abbiamo un sistema bancario che è molto più forte e meglio capitalizzato e anche più capace di far fronte a uno shock, rispetto al periodo precedente la crisi finanziaria".