Fed, Rosengren: bassi tassi di interesse alimentano timori su stabilità finanziaria

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2017 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Eric Rosengren, numero uno della Fed di Boston, ha affermato che i bassi tassi di interesse costituiscono motivo di preoccupazione per la stabilità finanziaria, e ha invitato di conseguenza le banche centrali e il settore privato a valutare seriamente tale minaccia.In un discorso proferito ad Amsterdam nel corso di una conferenza co-sponsorizzata dalle banche centrali di Olanda e Svezia, Rosengren ha affermato che è possibile che tassi di interesse più bassi siano sempre più presenti nel panorama economico.Di conseguenza, le società finanziarie come le compagnie assicurative "dovranno tenere in considerazione la possibilità di tassi più bassi, soprattutto nei periodi di crisi economica e di curve dei rendimenti più piatte".