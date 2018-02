Fed, Quarles: economia Usa mai così bene da prima della crisi, momento di cambiare regolamentazione banche

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2018 - 09:38

"Sembra che l'economia americana stia performando molto bene e, sicuramente, presenta la migliore forma dalla crisi e, in base a diversi parametri, è migliore anche rispetto a ben prima della crisi". Così il governatore della Fed Randal Quarles ha detto in un discorso proferito da Tokyo.Il governatore, che è anche vice presidente della divisione di supervisione delle istituzioni bancarie e che è stato nominato nel board della Fed da Donald Trump, ha sottolineato inoltre che è arrivato il momento di rivedere la regolamentazione del sistema bancario Usa che è stata adottata in risposta alla crisi finanziaria del 2008.Il riferimento è alla legge Dodd-Frank, varata nel 2010 per frenare gli eccessi che avevano caratterizzato negli anni precedenti il mondo di Wall Street.L'amministrazione Trump non ha fatto mistero del desiderio di voler smantellare molte delle restrizioni che sono state imposte alle banche.Proprio Quarles aveva già auspicato in un precedente discorso come fosse arrivato il tempo di disporre di una regolamentazione più "efficiente, trasparente e semplice".