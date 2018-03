Fed, Powell smorza toni falco: nessuna prova surriscaldamento economia o accelerazione inflazione-salari

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Il neo presidente della Federal Reserve Jerome Powell smorza i toni rispetto all'audizione di due giorni fa alla Camera Usa, quando aveva aperto la porta alla possibilità di quattro strette monetarie, da parte della Fed, nel corso di quest'anno, e avvertito che, nel caso in cui l'economia Usa si fosse surriscaldata, la Fed avrebbe dovuto alzare i tassi "più velocemente".Oggi precisa quanto detto 48 ore prima, affermando che non ci sono prove che l'economia si stia surriscaldando, ed enfatizzando la necessità di procedere a rialzi dei tassi in modo "graduale".Ancora, parlando alla Commissione bancaria del Senato, sottolinea che "nulla suggerisce che l'inflazione misurata dai salari stia accelerando".