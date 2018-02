Fed, Harker: due rialzi tassi appropriati per il 2018, target inflazione sarà centrato entro fine 2019

Laura Naka Antonelli 21 febbraio 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Per il 2018, probabilmente due rialzi dei tassi di interesse Usa saranno appropriati. E' quanto ha detto Patrick Harker, presidente della Federal Reserve di Philadelphia, in attesa della pubblicazione delle minute della Fed, che avverrà alle 20 ora italiana.Harker, che ha comunque precisato di essere aperto alla possibilità di ulteriori strette nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ha parlato di "un'economia relativamente forte", ma anche di una "inflazione ostinata" nel crescere meno del target della Fed (che è pari al 2%).Il funzionario ha affermato di ritenere che il target dell'inflazione sarà centrato o superato entro la fine del 2019, mentre a suo avviso il tasso di disoccupazione scenderà fino al 3,6% entro la metà dell'anno prossimo, prima di tornare a salire.Harker prevede una crescita del Pil Usa del 2,5% nel 2018 e del 2% nel 2019.