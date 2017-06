Fed: Harker, a settembre potrebbe essere avviata la riduzione del bilancio

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

A settembre la Banca centrale statunitense potrebbe iniziare ridurre le dimensioni del suo bilancio. È quanto ha detto il n.1 della Federal Reserve di Philadelphia, Patrick Harker.Gonfiato negli anni della crisi con l'acquisto di Treasury e bond ipotecari fino alla quota-monstre di 4.500 miliardi di dollari, quello che in patria è definito il “Mammoth Bond Portfolio” nei prossimi mesi è destinato gradualmente a ridursi.Secondo Harker, in corrispondenza dell’avvio del processo di riduzione del bilancio, la Fed potrebbe mettere in pausa il processo di normalizzazione del costo del denaro.