Fed: Dudley lascerà in anticipo, dimissioni da metà 2018

Daniela La Cava 6 novembre 2017 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Dopo le indiscrezioni riportate da "The Wall Street Journal", la Federal Reserve (Fed) of New York ha confermato che il presidente William Dudley lascerà la sua carica a partire da metà 2018. Il mandato di Dudley, si legge in una nota della Fed, sarebbe scaduto nel gennaio 2019.