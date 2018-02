Fed, Bullard: timori per rischio che la Fed stia alzando tassi troppo e troppo velocemente

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2018 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis, è preoccupato per il rischio che la Fed stia procedendo in modo eccessivo e troppo velocemente al rialzo dei tassi di interesse.A suo avviso, "rialzi dei tassi significativi rischiano di rendere la politica (monetaria) troppo restrittiva. Il dibattito su quante strette ci saranno quest'anno - ha sottolineato - dipende dai dati".Sul sell-off recente che ha colpito l'azionario, Bullard non ha mostrato eccessiva preoccupazione, affermando anzi che lo smobilizzo è stato relativamente benigno, in quanto non è stato accompagnato da un ripensamento dell'outlook della crescita economica Usa o globale.