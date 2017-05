Fed: Bullard, scenario macro più debole rende attese su rialzo tassi troppo aggressive

Titta Ferraro 19 maggio 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

considerando rallentamento Pil e inflazione

Il programma di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve per la restante parte dell'anno potrebbe essere "troppo veloce" per un'economia che recentemente ha evidenziato segnali di debolezza. E' quanto rimarcato oggi da James Bullard, presidente della St. Louis Federal Reserve Bank. Durante un'intervista a New York, l'esponente della banca centrale statunitense ha posto l'accento sulla debole crescita del Pil nel primo trimestre dell'anno, abbinata al rallentamento dell'inflazione negli ultimi mesi e al rallentamento del mercato del lavoro.

Bullard, che quest'anno è membro non votante della Fed, ritiene pertanto che il differente scenario economico suggerisce che il percorso contemplato della Fed di altri due rialzi dei tassi quest'anno sia "eccessivamente aggressivo guardando i dati macroeconomici arrivati”.