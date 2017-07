Fca: vendite in calo del 7,4% a giugno negli Usa, leggermente meglio delle attese

Titta Ferraro 3 luglio 2017 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

FCAUS LLC ha riportato nel mese di giugno vendite per 187.348 unità sul mercato statunitense, in calo del 7,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2016 (202.421 unità). Il dato è comunque leggermente migliore rispetto al -7,9% delle stime di consensus Bloomberg. Le vendite retail segnano un calo del 5% a 139.947 unità, pari al 75 per cento delle vendite totali. Anche questo mese spicca il calo a due cifre delle vendite del marchio Jeep -11% a/a a 73.153 unità; molto male anche Chrysler (-15% a 19.741).