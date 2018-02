Fca: vendite in calo del 13% a gennaio negli Usa, ma vendite retail ai massimi a 17 anni

Titta Ferraro 1 febbraio 2018 - 17:30

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Fca ha riportato negli Stati Uniti vendite per 132.803 unità nel mese di gennaio, in flessione del 13% rispetto a gennaio 2017 complice principalmente il dimezzamento dei volumi di vendita dei veicoli commerciali per flotte aziendali. La flotta rappresenta il 16% delle vendite totali di gennaio. Le vendite al pubblico retail sono invece salite del 2% a a 111.577 unità, sui massimi dal 2001. Le vendite totali del marchio Jeep sono aumentate del 2% a gennaio a 59.703. Le vendite totali del marchio Chrysler sono diminuite del 21%, mentre le vendite del marchio Dodge sono diminuite del 31% a 27.600.