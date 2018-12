Facebook: nuovo scandalo, forniti i dati personali ai giganti tech

Valeria Panigada 19 dicembre 2018 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Un nuovo scandalo travolge Facebook. Secondo un'inchiesta pubblicata dal New York Times, il social network avrebbe fornito i dati personali dei suoi utenti ai giganti tecnologici, come Amazon, Netflix, Apple, Spotify e Microsoft in un data breach più invasivo e profondo di quanto emerso nella vicenda Cambridge Analytica.Di fronte a quest'ultimo scandalo, le associazioni a difesa dei consumatori si sollevano nuovamente chiedendo che il Garante della Privacy intervenga in maniera efficace. Tra queste, Altroconsumo ha rilanciato la class action in corso che ha già raccolto quasi 50mila adesioni in Italia e che dovrebbe avere la prima udienza in Europa il prossimo mese. "È il modello di business in discussione - sostiene Altroconsumo - non si tratta più di singole falle, né di comportamenti inaccurati".