Facebook: multa da 500 mln sterline in Gran Bretagna per scandalo Cambridge Analytica

Valeria Panigada 11 luglio 2018 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

La giornata è iniziale male per Facebook, che si è vista recapitare dalle autorità inglesi una multa da 500 milioni di sterline per lo scandalo Cambridge Analytica. Al termine di una indagine, l'Information Commissioner's Office (Ico), l'authority britannica sulla privacy, ha deciso di sanzionare il social network di Mark Zuckerberg per non aver tutelato i dati degli utenti.La sanzione, la maggiore dalla legislazione della Gran Bretagna per questo tipo di infrazioni, potrebbe dare una direzione alle altre indagini in corso. Sullo stesso scandalo infatti stanno indagando le autorità statunitensi: l'Fbi, la Federal Trade Commission (Ftc) e la Security and Exchange Commission (Sec). Senza contare che rafforzerebbe le ragioni delle class action avviate contro Facebook, tra cui quella di Altroconsumo e le organizzazioni in Belgio, Spagna e Portogallo. La richiesta ai giudici dei quattro Paesi europei è di un risarcimento di almeno 200 euro per ciascuno degli utenti del social network, a causa dell’uso improprio dei dati.Intanto nella sessione pre-market di Wall Street, il titolo Facebook scivola dello 0,70% facendo presagire un avvio in calo.